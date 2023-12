Der seit mehreren Jahren leer stehende Oldenburger Hof in Birkenfeld befindet sich in neuen Händen. Die bisherigen privaten Eigner haben das markante und das Bild der Innenstadt prägende Gebäude an der Ecke Achtstraße/Ingenieur-Göring-Straße, das längere Zeit auf diversen Immobilienportalen zum Verkauf angeboten wurde, an die Care-Immo GmbH aus Waldgrehweiler (Donnersbergkreis) veräußert. Das hat deren Geschäftsführer Thomas Haaß auf NZ-Anfrage bestätigt.