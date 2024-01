Plus Erbeskopf Nach dem Sturm: Bäume stürzen in Lift des Trailparks Am Erbeskopf hat der Sturm seine Spuren hinterlassen. Hier sind gleich drei große Bäume entwurzelt worden und genau in einen Mast eines Liftes gestürzt. Von Florian Blaes

Am höchsten Berg des Landes Rheinland-Pfalz haben die stürmischen Tage ihre Spuren hinterlassen. Im Bereich des Trailparks am Erbeskopf sind gleich drei schwere Fichten entwurzelt worden. Sie sind genau in einen Mast eines Lifts des gestürzt, der schwer beschädigt wurde. Auch ein zweiter Lift wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Liftanlage des ...