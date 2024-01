Plus Baumholder Nach 36 Jahren: Baumholder verabschiedet Pfarrer Burkard Zill Nach 36 Jahren in Baumholder geht Burkard Zill, Pfarrer der Kirchengemeinde Westrich-Nahe, in den Ruhestand. Er erinnert sich an turbulente, aber schöne Zeiten. Von Sascha Saueressig

Nach 36 Jahren als Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Baumholder und nun in der Kirchengemeinde Westrich-Nahe wird Pfarrer Burkard Zill am kommenden Sonntag, 28. Januar, in der evangelischen Kirche in Baumholder verabschiedet. Als Zill sich mit 28 Jahren Anfang August 1987 auf die Pfarrstelle in Baumholder bewarb, wusste er noch ...