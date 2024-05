Museumstag auf Schloss Oberstein: Ritter Thorfin erwartet Besucher in voller Rüstung

Der Internationale Museumstag findet bereits zum 47. Mal statt. Er wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ausgerufen und in Deutschland an einem Sonntag im Mai begangen.

In voller Rüstung wartet Ritter Thorfin auf kleine und große Besucher beim Internationalen Museumstag. Foto: Michael Dietz/Burgenverein Schloss Oberstein

Ziel ist es, auf Museen weltweit aufmerksam zu machen und Besucher einzuladen, die Vielfalt der Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Museen können sich mit analogen Angeboten am Aktionstag oder auch mit digitalen Angeboten auf der bundesweiten Plattform präsentieren.

Der Burgenverein Schloss Oberstein ist auch dieses Jahr wieder mit von der Partie und freut sich, den Besuchern eines der Wahrzeichen der Stadt vorzustellen: „Dabei ist das Schloss nicht als Museum im üblichen Sinn zu verstehen. Der Burgenverein hat sich das Ziel gesetzt, Schloss Oberstein zu erhalten und es durch Veranstaltungen für die Menschen der Region erlebbar zu machen“, erläutert Michel Dietz, Zweiter Vorsitzender des Vereins.

Bei freiem Eintritt können Besucher am Sonntag, 19. Mai, zwischen 11 und 17 Uhr das Schloss erkunden. Insbesondere für Kinder soll das Schloss erlebbar werden. „Zugbrücke, Aborterker, Schießscharten, Rittersaal: Finde die zum Teil verborgenen Zeugnisse der Vergangenheit. Ein Hinweisblatt wird dabei helfen“ heißt eine der Aktionen. Dabei ist es möglich, dass den Kindern Ritter Thorfin in voller Rüstung begegnet, der an einem solchen Tag mal schaut, ob sich alle ritterlich verhalten.

In diesem Jahr wird es viele Vorträge geben. So wird über das Rittertum im Allgemeinen, Burgen im Mittelalter, den großen Brand von 1855, die archäologischen Ausgrabungen von 1988 bis 1990, die dabei gefundenen Alltagsgegenstände und die digitale Vermessung des Schlosses berichtet. Aber auch die neuen Ideen des Burgenvereins zur weiteren Entwicklung des Schlosses werden vorgestellt. Dazu gehört auch der Nordost-Turm, der im vergangenen Jahr eine wetterfeste Überdachung bekommen hat. Im nächsten Schritt sollen das Verlies im Turmfuß, die Kellermagazine und die Ausgrabungsstätte unter der Vorburg für Besucher zur Besichtigung erschlossen werden. Auch hierzu gibt es am Sonntag sonst nicht mögliche Einblicke.

Antworten auf Fragen geben die Mitglieder des Burgenvereins, die über die Arbeit und die Pläne des Vereins berichten. Wer bei all den Informationen Hunger bekommt, findet Wurst vom Rost und Erfrischungsgetränke, solange der Vorrat reicht. Das Schloss öffnet um 11 Uhr seine Pforten und schließt sie um 17 Uhr wieder. Ansonsten ist Schloss Oberstein dann wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag (11 bis 17 Uhr) geöffnet. red