Die Müller Präzisionswerkzeuge GmbH hat im vergangenen Jahrrund eine Million Euro in zwei neue Schleifzentren investiert. Mitte November 2023 wurde das erste der beiden neuen Schleifzentren in Betrieb genommen, nun folgte die zweite Maschine. Durch die konsequente Investition in die Produktion am Firmenhauptsitz stärkt das Traditionsunternehmen die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Sien weiter.