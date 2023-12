MSS 13 des Gymnasiums an der Heinzenwies präsentiert: Akrobatik, Romantik und Männerbeine

Die MSS 13 am Gymnasium an der Heinzenwies bot einen kurzweiligen Showabend. Foto: Francesca Schmidt

„Lehnen Sie sich zurück, schnallen Sie sich an und genießen Sie die Show!“ – Mit dieser Verheißung begrüßte die MSS 13 ihr Publikum zweimal in der gut gefüllten Schulaula des Gymnasiums an der Heinzenwies. Und schon ging es los: Die Stammtischbrüder Paul Wolff, Nico Friedrich, Lars Natus, Emil Bleisinger und Jan Schuler nahmen rechts auf der Bühne Platz, wo sie – natürlich in breitem Hunsrücker Dialekt – die einzelnen Shownummern ansagten und kommentierten. Gleich zu Beginn rockte die Band Lytotes um Nico Friedrich, Lars Natus, Emil Bleisinger und Mika Florschütz die Bühne und brachte die Aula zum Kochen.

Dann galt es, die Tinder-Dating-Profile von Lehrerinnen und Lehrern zu erraten, die Jan angeblich nachts in der Schule gefunden hatte. Zwei Schüler-Lehrer-Teams traten gegeneinander an und errieten tatsächlich unter viel Gelächter bei allen Profilen, wer sich dahinter versteckte. Eine tolle Rope-Skipping-Kür, für die sie viel Applaus ernteten, boten Leonie Becker und Lisa Herbert.

Der Chemie Leistungskurs überzeugt mit lustigem Werbespot

Das Stammtischgespräch der fünf Stammtischbrüder wendete sich beliebten Ohrwürmern zu – nicht von ungefähr! Djamilla Schuch hatte für das nächste Spiel Texte bekannter Songs im Google-Übersetzer durch mehrere Sprachen gejagt und die Ergebnisse las sie nun vor. Moderator Lasse Weinz ließ zwei Teams raten, was sich als gar nicht einfach erwies. Aber Lehrer Fabian Strickrodt holte mit großer Songkenntnis den Sieg für sein Team.

Welchen Leistungskurs soll ich wählen? In lustigen Werbespots präsentierten sich fünf Heinzenwies-LKs. „Sie finden, ein bequemes Bett ist überbewertet, schlafen gern direkt auf der Wiese und haben auch nichts gegen Gewaltmärsche im Nationalpark? Dann sind Sie bei uns richtig“, befand der Erdkunde-LK. Der Englisch-LK konterte mit einer englischen Teestunde und der Chemie-LK sprengte sich gleich selbst in die Luft, was ihm letztlich bei der Endabstimmung über den besten Leistungskurs den Sieg eintrug.

Männerballett als Höhepunkt des Abends

Eine Tanzgruppe nahm das Publikum anschließend mit durch eine temperamentvolle Reise durch die Songgeschichte der vergangenen Jahrzehnte. Nach der Pause, in der die Stufe ihre Gäste in dem festlich geschmückten Foyer bewirtete, waren die Mädchen der Stufe mit einem Tanz zu sehen, der sogar akrobatische Einlagen bot. Für romantische Stimmung sorgte der Beitrag von Anna Riotte und Lars Natus. Ein Video präsentierte die verschiedenen Lehrertypen – vom verzweifelten Referendar bis zur besorgten Klassenmutti. Der Höhepunkt des Abends war zweifellos das obligatorische Männerballett. In bunten Tutus sorgten die Stufenjungs für helle Begeisterung beim Publikum.

Dann mussten ein Schülerteam und ein Lehrerteam bekannte Songs vorsingen und erraten, bevor es zur Auslosung der Tombola ging. Zu gewinnen gab es auch ein Luxusdinner für zwei Personen, wie Moderator Maurice Nowak mit einem Augenzwinkern anpries. Dem Gewinner servierte man den Preis anschließend auf einem Silbertablett – eine Raviolidose!

Die sympathische Stufe verabschiedete sich mit einer Playbackshow, in der die meisten Akteure des Abends noch einmal zu sehen waren, von ihrem Publikum.