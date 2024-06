Motorradfahrer schwer verletzt: Zusammenstoß mit Rallye-Fahrzeug zwischen Freisen und Baumholder

Anzeige

Zwischen Freisen und Baumholder kam es am Freitagabend (28. Juni) gegen 18 Uhr zu einem Unfall mit einem Motorrad. Der Unfall ereignete sich auf der L133 zwischen Freisen und Baumholder in Höhe des Windparks Freisen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der am Boden liegende Motorradfahrer bereits durch Mitglieder der First-Responder-Gruppe erstversorgt.

Wie sich vor Ort herausstellte war ein Rallye-Fahrzeug der laufenden ADAC-Saarland-Pfalz-Rallye in den Verkehrsunfall verwickelt, wie die Polizei mitteilt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der 55-jährige Fahrer aus Arnstorf mit seinem 31-jährigen Beifahrer aus Obersontheim mit ihrem Skoda Fabia R5 nach Absolvierung der Wertungsprüfung Windpark auf der Abfahrt im öffentlichen Verkehrsraum. Hierzu befuhren sie einen Feldwirtschaftsweg in Richtung der L133. An der L133 bog der Rallye-Teilnehmer nach links in Richtung Baumholder ein, ohne auf den Motorradfahrer zu achten.

Durch die Luft geschleudert

Der 44-jährige Fahrer aus Bruchsal befuhr zu diesem Zeitpunkt die Landstraße aus Richtung Freisen kommend. Das Motorrad kollidierte mit der Front des Rallye-Fahrzeug, wodurch der Fahrer des Motorrades über die Lenkstange abgeworfen und mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde. Der Fahrer war ansprechbar und wurde nach Erstversorgung mit dem Rettungswagen schwerverletzt ins Krankenhaus nach St. Wendel verbracht.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Landstraße war unter Beteiligung der Polizei Baumholder und der Feuerwehr Freisen bis etwa 19.45 Uhr vollgesperrt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Die Fahrzeuge wurden in Eigenregie von der Fahrbahn entfernt. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr Freisen, Polizei St. Wendel und Baumholder sowie Verantwortliche der Motorsportveranstaltung.

Auto durchfährt Sperrungen

Gegen 19.15 Uhr durchfuhren zwei Fahrzeuge die Sperrungen der Feuerwehrkräfte über die Gegenfahrspur an der Autobahnanschlussstelle Freisen in Richtung Unfallstelle. Unmittelbar vor der Unfallstelle wendeten die Fahrzeuge. Die Beamten konnten jedoch den Fahrer eines 5er BMW anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei mussten sie feststellen, dass der 62-jährige Fahrer aus Baumholder unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Ihn erwartet ein Strafverfahren.