Plus Mörschied Mörschieder Festspiele: „Schatz im Silbersee“ auf der Freilichtbühne Von Günter Weinsheimer i Auch in diesem Jahr dürfen die Zuschauer auf der Freilichtbühne Winnetou wieder auf seinen Abenteuern begleiten. Foto: Günter Weinsheimer (Archiv) „Willkommen auf der Freilichtbühne Mörschied“, heißt es wieder vom 29. Juni bis zum 4. August. Mit der Aufführung „Der Schatz im Silbersee“ geht es in die 35. Saison. Die Zuschauer können die Magie hinter der Bühne, das Feeling auf der Bühne und die Liebe zu Karl May erleben. Und dies alles mit neuen Spielzeiten/Spieltagen: nicht wie gewohnt nur samstags und sonntags, sondern mit weiteren Freitagsvorstellungen. Lesezeit: 2 Minuten

Wie gewohnt werden die Karl-May-Festspiele in Mörschied mit einem Feuerwerk gestartet und auch beendet. Am Sonntag, 30. Juni, gibt es ab 15 Uhr den traditionellen Familiensonntag und am Montag, 8. Juli, ist für Kinder, Erwachsene und Behinderte eine Schulvorstellung geplant. An drei Samstagen wird zu einem Vorprogramm eingeladen. Dabei handelt ...