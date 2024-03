Plus Mittelreidenbach Mittelreidenbacher Theatergruppe Hollesteen: Bahnodyssee mit Psychopath sorgt für viele Lacher Von Günter Weinsheimer i Ohne Handyempfang an einem trostlosen Provinzbahnhof gestrandet – da liegen die Nerven der Reisenden im neuen Stück der Theatergruppe Hollesteen schnell blank. Foto: Günter Weinsheimer Die Theatergruppe Hollesteen begeistert mit „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“. Eine Bahnfahrt, bei der sich so mancher wiederfindet. Lesezeit: 2 Minuten

Der Applaus der rund 200 Zuschauer wollte am Ende des fast dreistündigen Premiere-Auftritts der Mittelreidenbacher Theatergruppe „Hollesteen“ im Sportlerheim am Samstagabend kein Ende nehmen. Die Bahnhofkomödie „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ von Winnie Abel steht in diesem Jahr auf dem Programm. Für die Aktiven auf der Bühne und die ...