Morbach

Messer gezogen – Polizei sucht Jugendliche

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen Jugendlicher, der sich am Dienstag gegen 17.35 Uhr in der Bahnhofstraße in Morbach ereignet hat, hat einer der Beteiligten ein Messer gezückt und damit gedroht. Das hat die Polizei Morbach mitgeteilt.