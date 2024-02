Plus VG Herrstein-Rhaunen Mensen und Schlafräume benötigt: VG Herrstein-Rhaunen plant Umbau von Kitas In Kitas besteht seit 2021 ein Anspruch auf sieben Stunden Betreuung und Mittagessen. Um das sicherzustellen, müssen einige der Tagesstätten in der Verbandsgemeinde umgebaut werden. In Sien, bedeutet das für Kinder und Personal den Umzug in Container. Von Niels Heudtlaß

Rund 4 Millionen Euro will die Verbandsgemeinde (VG) Herrstein-Rhaunen im Jahr 2024 in Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen einiger Kindertagesstätten in Trägerschaft der VG investieren. Grund für die teilweise weitreichenden Baumaßnahmen in den Kitas in Sien, Herborn, Bergen, Kempfeld und Mittelreidenbach ist neben steigenden Anmeldezahlen das Kita-Gesetz des Landes Rheinland-Pfalz vom 1. ...