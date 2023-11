Martinimarkt: Aussteller und Besucher trotzen dem Dauerregen

In diesem Jahr spielte das Wetter leider überhaupt nicht mit: Regen und Sturm hielten insbesondere am Samstag viele davon ab, dem Herrsteiner Martinimarkt einen Besuch abzustatten.

Martinimarkt trotzt dem Dauerregen Foto: Günter Weinsheimer

78 Marktbeschicker hatten sich eigentlich für die traditionsreiche Veranstaltung angemeldet, am Ende konnten die beiden Marktmeister Uwe Fleischhauer und Thomas Biehl aber nur noch 63 begrüßen, die im Ortskern an ihren Ständen eine breit gefächerte Vielfalt an Waren präsentierten, die von Schmuck über wärmende Mützen und Schals bis hin zu selbst genähten Taschen reichte.

Auch das kulinarische Angebot ließ kaum Wünsche offen. Sehr schmackhaft waren beispielsweise die Waffeln, die ein Team aus Niederwörresbach im Holzofen backte (Foto). Am Samstag stand auch wieder der Backofen im Heimatmuseum im Blickpunkt, wo am Freitag einige Hundert Bauernbrote gebacken wurden.

Mit einem großen Feuerwerk endete der erste Markttag, der bedauerlicherweise ebenso wie der Sonntag von widrigen Wetterbedingungen geprägt war (weiterer Bericht folgt). weg