„Demontage des Marienbildstocks“ – diese drei Worte bilden den achten Tagesordnungspunkt für die nächste Ortsgemeinderatssitzung in Langweiler. Und der Begriff an sich verheißt zunächst einmal nichts Gutes. Demontage, das bedeutet laut Definition: Abbauen, Abbrechen, Auseinandernehmen oder Zerlegen. Welcher Bildstock ist gemeint? Und was hat es mit der Demontage dieses Marienbildstocks auf sich? Eine Spurensuche.