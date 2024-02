Raphaels Vater Eckhard Cullmann saß in einer Zigarrenlounge in Kaiserslautern und genoss einen gemütlichen Abend. Wie üblich wird die Zigarre mit der Zeit immer kürzer und ist irgendwann nicht mehr so einfach zu halten. Auf einmal kam jemand am Tisch auf die Idee, sich einen Sektdraht zu nehmen, diesen um den Zeigefinger zu wickeln und den Draht dann spitz nach oben zu biegen, sodass eine Zigarre darauf aufgestochen werden konnte. „Mein Vater war begeistert und wollte das unbedingt in einer goldenen Variante umsetzen, in der die Zigarre nicht beschädigt, also nicht durch einen Draht durchlöchert wird.“