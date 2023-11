Lohn für deutsch-amerikanische Partnerschaft: Land zeichnet Schulen in Birkenfeld und Baumholder aus

Es ist die neuerliche Anerkennung für eine Partnerschaft, die schon seit gut 20 Jahren besteht: Nicole Steingaß, Staatssekretärin im Innenministerium, hat die Realschule plus und Fachoberschule Birkenfeld (RS plus und FOS) und die Middle- und Highschool auf dem US-Stützpunkt in Baumholder für ihre aktive Zusammenarbeit als „WiR!“-Schule ausgezeichnet.