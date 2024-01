Niemals geht man so ganz … Matthias Keidel ist nicht mehr Vorsitzender der FDP im Kreis Birkenfeld. Aber: Der 30-Jährige aus Kirschweiler bleibt dem Vorstand erhalten. Sein Nachfolger an der FDP-Spitze ist Sebastian Weber, der mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter in Idar-Oberstein lebt. Er wurde beim Kreisparteitag in der Brasserie in Idar einstimmig gewählt.