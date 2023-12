Plus VG Herrstein-Rhaunen Lesung, Märkte, Konzerte und Baumverkauf – Weihnachtliche Stunden in der VG Herrstein-Rhaunen Ungewöhnlich viele – womöglich den Entbehrungen der Corona-Jahre geschuldet – weihnachtliche Veranstaltungen finden in diesem Jahr in der gesamten Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen statt. Hier kommen weitere Tipps für die nächsten zwei Wochen.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt des TuS Breitenthal/Oberhosenbach – verkauft werden zahlreiche Edeltannen – findet in diesem Jahr am Dorfgemeinschaftshaus in Breitenthal statt. Zudem gibt es einen gemütlichen Weihnachtsmarkt geben, bei dem Glühwein und Kinderpunsch, Waffeln, Zimtlikör, Gulaschsuppe, Crepes und Gegrilltes sowie Geschenkeartikel für die passende Weihnachtsstimmung sorgen. Zum Adventskonzert lädt die Chorgemeinschaft ...