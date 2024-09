Plus Idar-Oberstein

Leichenfund an der Preußischen Brücke in Idar-Oberstein: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

i Foto: HOSSER

In einem Hangstück in Höhe der Preußischen Brücke zwischen den Stadtteilen Oberstein und Nahbollenbach wurde am Samstagmorgen eine Leiche gefunden, wie der Kriminaldauerdienst Trier auf Anfrage der Nahe-Zeitung bestätigt.