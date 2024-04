Plus Idar-Oberstein

Legalisierung ist in Kraft und das Interesse am Cannabis-Club Weierbach groß

Von Stefan Conradt

i Die Ampel-Koalition hat grünes Licht für die Cannabis-Legalisierung gegeben. Anbau und Ausgabe soll dabei von sogenannten Social Clubs übernommen werden. Ein solcher hat sich jetzt in Weierbach gegründet. Foto: Patrick Pleul/dpa

In Deutschland darf seit Ostermontag legal gekifft werden – das neue Cannabisgesetz ist in Kraft. Der frisch gegründete Cannabis Social Club (CSC) Weierbach ist der erste derartige Club in der Region, der sich um den gesetzeskonformen Vertrieb des Rauschmittels kümmern will. Er wird sich am Samstag, 25. Mai, der Öffentlichkeit präsentieren.