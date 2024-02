Bisher hat die Tafel in Birkenfeld jeden Freitag ab 11 Uhr im Georg-Wilhelm-Haus, Lebensmittel an Bedürftige mit entsprechendem Berechtigungsnachweis herausgeben können. Aufgrund der steigenden Zahl an Bedürftigen ist es künftig nicht mehr möglich, dass alle registrierten Haushalte jeden Freitag zur Lebensmittelausgabe kommen können. Dies teilte die Tafel in einer Pressemitteilung mit.