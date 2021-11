Corona diszipliniert, hilfreich war auch, dass diesmal genug Geld für alle im Fördertopf zur Verfügung steht: Nach der jüngsten Versammlung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf haben zehn Projekte in der Nationalparkregion gute Aussichten auf eine Finanzspritze des Landes Rheinland-Pfalz. Die Hälfte von ihnen soll im Kreis Birkenfeld verwirklicht werden – und zwar in Idar-Oberstein, Sensweiler, Dienstweiler, der Kreisstadt und beim in Mackenrodt ansässigen Landschaftspflegeverband.