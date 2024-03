Plus Idar-Oberstein Ladies' Lunch in Idar-Oberstein: Ohne Frauen kein Staat zu machen Von Vera Müller i Julia Klöckner (2. von rechts), Hauptfeldwebel Clarissa Seber (2. von links), Bärbel-Voigt Stöcker (links) und Oberstabsgefreite Tanja Litz beim Ladies' Lunch Foto: Vera Müller Das war frisch und sogar ein bisschen frech. Der erste Ladies‘ Lunch, zudem die heimische Bundestagsabgeordnete und wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner, und Bärbel Voigt-Stöcker von der Frauen Union des Kreises Birkenfeld eingeladen hatten, machte Laune zum Internationalen Frauentag und war sehr gut besucht. Lesezeit: 2 Minuten

Ziel des Mittagessens in der Brasserie: Frauen aus der Region zu vernetzen und in den Austausch zu kommen. Parteipolitik spielte dabei keine Rollen. Andere Themen waren am Start. Klöckner stellte klar: „Frauen denken anders. Ohne Frauen ist kein Staat zu machen. Von einer gänzlichen Gleichberechtigung sind wir noch weit entfernt.“ ...