L 162 in Schauren wird wieder gesperrt: Einschränkungen für Auto- und Busfahrer

Die Arbeiten an der Landesstraße 162 in Schauren sind seit dem 13. Februar wieder aufgenommen worden. Somit ist auch die Sperrung der Ortsdurchfahrt Schauren wieder in Kraft, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach mitteilt. Während der Winterpause war die Sperrung seit dem 19. Dezember zeitweise aufgehoben.