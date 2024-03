Plus Idar-Oberstein Kulturpreis Idar-Oberstein: Vergabe jedes Jahr oder alle zwei Jahre? Von Stefan Conradt i Der Förderpreises für Kunst und Kultur 2024 ging an das Symphonische Blasorchester Obere Nahe, hier beim Neujahrskonzert 2023, mit seinem Dirigenten Jochen Lorenz. Archiv Foto: Hosser Lesezeit: 2 Minuten Alljährlich vergibt die Stadt Idar-Oberstein den Förderpreis für Kunst und Kultur der Stadt Idar-Oberstein. Der Preis ist dotiert mit 2500 Euro, die die Kreissparkasse sponsort. Der Kulturausschuss befindet bislang hinter verschlossenen Türen über den jeweiligen Preisträger – das hatte zuletzt zu Intransparenzvorwürfen und -diskussionen geführt.

Nun möchte der Ausschuss die Vergaberichtlinien überarbeiten. Zur Frühjahrssitzung hatte Kulturdezernentin Annette Strohm deshalb die Fraktionen gebeten, sich Gedanken zu machen und entsprechende Vorschläge mit in die Sitzung zu bringen. Diskutiert und entschieden werden soll jedoch erst in der nächsten Sitzung. So plädiert die CDU-Fraktion in persona Silke Haller dafür, den ...