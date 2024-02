An jenem 18. Juli 2022 saß Theo Smeets, Leiter der Hochschule für Edelstein und Schmuck und seit 1998 in Idar-Oberstein tätig, entspannt auf der Couch: Semesterende ... Um 21.45 Uhr erhält er via Whatsapp ein erstes Foto, das ihn erschüttert: Die Hochschule in der Vollmersbachstraße brennt lichterloh, Ursache war ein defekter Kopierer.