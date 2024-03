Plus Idar-Oberstein Kommunikationsproblem im Idar-Obersteiner Klinikum: Verwaltungsdirektor Hendrik Weinz tritt zurück Von Vera Müller i Das Klinikum Idar-Oberstein besteht seit 52 Jahren. Ein Großprojekt, an dem sich das Land massiv beteiligt, steht mit dem Neubau an. Foto: Hosser Wechsel auf der Führungsebene am SHG Klinikum Idar-Oberstein: Joachim Krekel wird nach dem Beschluss des Aufsichtsrats des Klinikums neuer Verwaltungsdirektor und Klinikmanager. Er folgt damit auf Hendrik Weinz, der sich künftig anderen Aufgaben widmen will. Lesezeit: 4 Minuten

Seinen Dienst tritt der 58-jährige Diplom-Verwaltungswirt aus Stromberg (Kreis Bad Kreuznach) am 2. April an. Krekel ist bereits seit 2002 in leitender Position bei verschiedenen Klinikträgern. Seit September 2023 war er Klinikmanager beim Krankenhausmanagement-Unternehmen HC&S. Krekel wird Nachfolger von Hendrik Weinz. Der 52-Jährige trat am 8. März von seinem Posten als ...