Kollision nahe Rötsweiler: B 41 nach Unfall mit zwei Verletzten eine Stunde lang blockiert

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Autoinsassen hat am Dienstagmorgen zu einer circa einstündigen Vollsperrung der wichtigsten Verkehrsader im Nationalparkkreis, der Bundesstraße 41, geführt. Die Kollision ereignete sich gegen 7 Uhr auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Ortsausgang Rötsweiler-Nockenthal und der Abzweigung in Richtung Algenrost und Idar.

B 41 nach Unfall mit zwei Verletzten eine Stunde blockiert Foto: HOSSER/Hosser

Wie die zuständige Polizei Birkenfeld mitteilt, war aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Autofahrer, der von Idar-Oberstein in Richtung Birkenfeld unterwegs war, in den Gegenverkehr geraten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Sowohl der Unfallverursacher als auch der Fahrer des anderen Autos wurden verletzt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht. Es sei ein hoher Sachschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich entstanden, berichtet die Polizei. Am Unfallort waren auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Straßenmeisterei im Einsatz. red Foto: Hosser