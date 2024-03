Plus Idar-Oberstein

Klinikum Idar-Oberstein: Der neue Verwaltungsdirektor Joachim Krekel blieb meist nur kurz

i Im Dezember 2017 wurde Joachim Krekel (rechts) von Frank Litterst als kaufmännischer Direktor des DRK-Krankenhauses in Kirchen (Landkreis Altenkirchen) willkommen geheißen. Nach weniger zwei Jahren verließ Krekel Kirchen wieder. Foto: Archiv Peter Seel

Joachim Krekel folgt auf Hendrik Weinz: Zum 1. April wird der 58-jährige Volkswirt und Krankenhausmanager aus Stromberg (Landkreis Bad Kreuznach) der neue starke Mann am SHG Klinikum Idar-Oberstein. Am 12. März sei Krekel durch den Beschluss des Aufsichtsrates zum Verwaltungsdirektor und Klinikmanager bestellt worden, heißt es in einer Pressemeldung, die der Krankenhausbetreiber, die Saarland-Heilstätten GmbH (SHG), gemeinsam mit den Beratern der Consilium Rechtskommunikation herausgegeben hat. „Ich freue mich außerordentlich auf die neue herausfordernde Tätigkeit“, wird Krekel in dem Statement zitiert.