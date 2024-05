Plus Idar-Oberstein Kleintierzentrum in Idar-Oberstein: Nur das Beste ist gut genug Von Vera Müller i Noch fehlt ein Willkommensschild, und übers Wochenende gibt es noch eine Menge zu tun. Aber das engagierte Team fiebert dem Start des Kleintierzentrums hoch motiviert und auch ein bisschen aufgeregt entgegen. Fotos: Vera Müller Foto: Vera Müller Die Hunde nach links, Katzen bitte rechts: womit eine wichtige Zweibeinerfrage schon mal geklärt wäre. Dazu kommen helle, freundliche Räume, viel Platz, ein durchdachtes Konzept, ein engagiertes Team, das sich auf den Start freut, und eine erstklassige medizinische Ausstattung: damit sich tierische Patienten, Frauchen und Herrchen so richtig wohlfühlen. Lesezeit: 3 Minuten

Am Montag, 3. Juni, 8 Uhr, öffnet das neue Kleintierzentrum auf Klinikniveau in der Carl-Benz-Straße 21 im Gewerbegebiet Nahetal. Die Einrichtung erfolgt in Kooperation mit der „docs4pets“ GmbH. Im Juni 2023 war mit den Arbeiten begonnen worden, im November 2023 wurde Richtfest gefeiert: Flott ging es vorwärts. Die NZ schaute ...