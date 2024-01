Plus Niederbrombach Klein, aber fein: Narren ziehen am 10. Februar wieder durch Brombachs Gassen „Aus wenig mach viel“: Getreu dieser Devise stellt das Organisationsteam der Fastnachtskids alle Jahre wieder einen Karnevalsumzug durch die Niederbrombacher Gassen auf die Beine. Dessen inzwischen 13. Auflage steht am Samstag, 10. Februar, auf dem närrischen Fahrplan im Birkenfelder Land.

Los geht das farbenfrohe Spektakel in Niederbrombach um 14.11 Uhr in der Straße „Im Kiss“. Von dort führt der Weg der Jecken mit viel Helau durch die Straßen des 530-Einwohner-Dorfs bis zum Sportlerheim. Dort wird Einfallsreichtum belohnt. Denn auch in diesem Jahr ist die Prämierung des schönsten Kostüms geplant, die ...