Kerbevorbereitung läuft etwas schleppend: Baumholder feiert wieder vier Tage rund um den Marktplatz

Der Stadtlauf wird am Sonntagnachmittag wieder ein Zuschauermagnet der Baumholderer Kirmes sein, auch wenn in diesem Jahr die Laufstrecke in Teilen improvisiert werden muss. Auch drum herum gibt es noch einige offene Fragen zu klären, auch wenn das Programm grundsätzlich steht. Foto: Saueressig