Keimbelastung im Trinkwasser: Gesundheitsamt gibt Entwarnung für fünf Gemeinden in der VG Herrstein-Rhaunen

Das Trinkwasser in fünf Gemeinden muss nicht mehr abgekocht werden. Drei Gemeinden sind weiterhin betroffen. Am 8. Dezember stellten die Verbandsgemeindewerke Herrstein-Rhaunen eine mögliche Keimbelastung im Trinkwasser der acht Gemeinden fest. Alle wichtigen Infos gibt es hier.

Wasser aus dem Hahn muss in den Ortsgemeinden Bruchweiler, Hellertshausen und Sensweiler weiter abgekocht werden. Weitere Informationen geben die Verbandsgemeindewerke Herrstein-Rhaunen Anfang nächster Woche bekannt. Foto: C_Roemo_/Röder-Moldenhauer

Das Trinkwasser in den Ortsgemeinden Asbach, Kempfeld, Langweiler, Schauren und Wirschweiler kann wieder uneingeschränkt genutzt werden. Das teilten die Verbandsgemeindewerke Herrstein-Rhaunen am Freitag mit. Nach mehreren Analysen und Kontrollen seien in diesen Gemeinden keine Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen des Wassers mehr festgestellt worden. Das Gesundheitsamt für den Landkreis Birkenfeld hat dort daher das Trinkwasser zur allgemeinen Nutzung wieder freigegeben.

In den Ortsgemeinden Bruchweiler, Hellertshausen und Sensweiler muss das Trinkwasser weiterhin abgekocht werden, heißt es von den VG-Werken. Deren Anwohner müssen sich nun noch bis Anfang nächster Woche gedulden. Dann will das Verbandsgemeindewerk weitere Informationen bekannt geben.

Trinkwasser-Proben müssen keimfrei sein

Das Abkochgebot besteht, bis für die betroffenen Ortsgemeinden zwei keimfreie Nachproben vor-liegen. Erst dann kann das Gesundheitsamt des Kreises Birkenfeld das Abkochgebot aufheben. In den Gemeinden Asbach, Kempfeld, Langweiler, Schauren und Wirschweiler war das an diesem Freitag der Fall.

Am vergangenen Freitag, am Montag sowie am Mittwoch seien Trinkwasser-Proben entnommen worden, sagt der Wassermeister der Verbandsgemeindewerke Herrstein-Rhaunen, Simon Schuhmacher.

In Quelle gespülter Tierkot löste vermutlich die Keimbelastung aus

Das Gebot, Trinkwasser abzukochen, besteht in den acht Gemeinden bereits seit dem 8. Dezember. Bei einer der regelmäßig stattfindenden Trinkwasserüberprüfungen an diesem Tag kam der Verdacht einer Keimbelastung auf. Es handelt sich um sogenannte Kolibakterien, wie die Werke auf NZ-Anfrage mitteilen.

Ursache der Belastung ist nicht, wie zuvor in diesem Artikel zu lesen war, der Hochbehälter Wirschweiler/Langweiler. Aufgrund von starken Regenfällen und Schnee seien die Trinkwasserquellen im Idarer Wald verunreinigt worden, erklärt Schuhmacher. Regen und Tauwasser hätten wahrscheinlich Tierkot des im Wald reichlich vorhandenen Wilds in die Quellen gespült. „Bei derart starkem Niederschlag lässt sich das leider nicht immer vermeiden“, sagt Schuhmacher.

Für diese Zwecke muss Wasser abgekocht werden

Das keimbelastete Trinkwasser kann unter anderem zu einer Magen- und Darmerkrankung führen. Deswegen soll das Wasser vor der Nutzung mindestens fünf Minuten sprudelnd kochen.

Abgekocht werden muss das Wasser:

zum Trinken , sowie zur Zubereitung von Getränken wie Saftschorlen, Kaffee, Tee und ähnlichem

, sowie zur wie Saftschorlen, Kaffee, Tee und ähnlichem zur Zubereitung von Nahrung , insbesondere für Säuglinge, Kleinkinder und Kranke

, insbesondere für Säuglinge, Kleinkinder und Kranke zum Abwaschen von Salat, Gemüse und Obst

zum Herstellen von Eiswürfeln zur Kühlung von Getränken

zur Kühlung von Getränken zum Spülen von Gefäßen und Geräten , wie Töpfen und Tellern, in denen Lebensmittel zubereitet oder aufbewahrt werden

, wie Töpfen und Tellern, in denen zubereitet oder aufbewahrt werden zum Zähneputzen und zur Mundpflege

und zur für medizinische Zwecke wie die Reinigung von Wunden oder dem Nasenspülen.

wie die Reinigung von Wunden oder dem Nasenspülen. Grundsätzlich darf das Wasser nicht mit offenen Wunden in Berührung kommen.

Putzwasser, Trinkwasser für Tiere sowie das Wasser für die Toilettenspülung muss nicht abgekocht werden. Auch für die Körperpflege, wie zum Beispiel beim Duschen oder Baden, muss das Wasser nicht abgekocht werden, solange es nicht getrunken wird oder mit offenen Wunden in Berührung kommt.

Aus Sicherheitsgründen werde das Trinkwasser derzeit stärker gechlort. Das könne zu Geschmacksveränderungen führen, erklären die VG-Werke.

Von Niels Heudtlaß