Kastrationswoche soll Katzenleid lindern: Tierhilfe Obere Nahe kooperiert mit Praxen

Das Elend unkastrierter Katzen, die sich in Privathaltung, aber auch als frei lebende Tiere ungehemmt vermehren, ist ein Thema, das Tierschützern schon lange unter den Nägeln brennt. Um dieses Leid zu lindern, schließt sich die Tierhilfe Obere Nahe mit Sitz in Niederhambach auch in diesem Jahr den sogenannten Katzenkastrationswochen an. Sie laufen vom 15. bis zum 27. Januar und werden von zwei Idar-Obersteiner Tierarztpraxen unterstützt.