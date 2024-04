Plus Wenn am 9 Kandidaten stellen sich in Steckbriefen vor: Angebot für alle Bewerber Von Ihr Team der Lokalredaktion Juni die Menschen im Kreis Birkenfeld zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur einen neuen Kreistag und neue Räte, sondern auch ehrenamtliche Ortsbürgermeister, Stadtbürgermeister und Ortsvorsteher. Lesezeit: 1 Minute

Damit unsere Leser wissen, wer sich da um das jeweilige Amt bewirbt, geben wir Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, sich zu präsentieren. In kurzen Steckbriefen können sie sich vorstellen. Die Texte fließen in eine Übersicht für das gesamte RZ-Land auf rhein-zeitung.de, auch in der Zeitung veröffentlichen wir sie. Wer die ...