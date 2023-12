Plus Idar-Oberstein Junges Unternehmen Aura Engineering startet im Kreis Birkenfeld durch: Farben und Formen in Szene gesetzt Von der Technik-AG des Göttenbach-Gymnasiums zur eigenen Firma. Das Unternehmen Aura Engineering zeichnet sich unter anderem für die Lichtkunst an der Felsenkirche verantwortlich. Wie vier Schüler aus Idar-Oberstein zu erfolgreichen Gründern wurden. Von Vera Müller

Wer strahlt denn da eigentlich die Felsenkirche an, und wer sorgt für die Neujahrsbotschaft zum Jahreswechsel? Hinter dem Farbenspiel – auch an vielen anderen Orten – steckt die Aura Engineering GmbH & Co. KG, ein Full-Service-Dienstleister im Bereich der Veranstaltungstechnik mit Sitz in Niederhosenbach. „Das bedeutet, dass wir das gesamte Spektrum ...