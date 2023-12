Plus Hoppstädten-Weiersbach/Abu Dhabi Jubel in Birkenfeld: UCB stößt auf Platz drei im weltweiten Uni-Green-Ranking vor Riesenjubel am Umwelt-Campus Birkenfeld: Beim Green-Metric-Ranking, an dem jedes Jahr 1183 Hochschulen aus mehr als 80 Ländern teilnehmen, hat sich der UCB um drei Plätze auf Rang drei gesteigert.

Klaus Helling, Nachhaltigkeitsbeauftragter am Campus, ordnet den Spitzenplatz so ein: „Wir haben viele Jahre hart gearbeitet, sind die Nummer eins in Deutschland und haben uns fest in der Weltspitze etabliert – jetzt wurden wir mit der Bronzemedaille belohnt.“ Das UI-Green-Metric-Ranking ist laut Helling vergleichbar mit den Olympischen Spielen oder einer ...