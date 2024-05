Plus Idar-Oberstein

Jazztage Idar-Oberstein: Buttonverkauf lief diesmal richtig gut

i Stand beim Buttonverkauf selbst in der ersten Reihe: Kulturreferentin Annette Strohm Foto: HOSSER/Hosser

„K.O., aber rundum zufrieden“ war Kulturreferentin Annette Strohm am Sonntagabend nach drei Jazztagen in Idar. Das Wetter hatte am Samstag und Sonntag dann doch noch mitgespielt: „Das war kein schönes Gefühl am Freitagabend, als es beim vielleicht besten Tagesprogramm immer wieder schüttete und wir nicht wussten, wie das nun weitergeht...“ Es ging gut aus, der Besuch war gut, der Buttonverkauf sogar sehr gut, und die NZ-Beobachter schrieben von den vielleicht besten Jazztagen „ever“ – die Dichte an Weltklasse-Musikern war selten höher als diesmal.