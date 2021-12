Niederwörresbach

VG Herrstein-Rhaunen richtet Impfstraße im Leistungszentrum ein

Jetzt reagiert auch die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen auf die große Nachfrage nach Impfungen gegen Corona: Sie richtet in der Zeit von Samstag, 25. Dezember, bis Sonntag, 2. Januar, eine Impfstraße im Sportleistungszentrum in Niederwörresbach ein, kündigte VG-Bürgermeister Uwe Weber am Donnerstag in der Sitzung des Verbandsgemeinderates an.