Infoabend mit 150 Zuhörern in Hoppstädten: An geplantem Neubaugebiet scheiden sich die Geister

Werden auf dieser Wiese mit Blick auf das Kleinspielfeld und die Schule in der Bildmitte und die bewaldeten Hügel im Hintergrund in einigen Jahren Häuser stehen? Das Areal „Auf der Platt“ ist der von der Gemeinde favorisierte Standort für ein Neubaugebiet in Hoppstädten. Foto: Franz Cronenbrock