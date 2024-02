Am Amtsgericht war eine auf den ersten Blick alltägliche Hauptverhandlung wegen eines Einbruchsdiebstahls terminiert. Angeklagt war bei Strafrichter Marcel Oberländer ein 39-jähriger Mann aus dem Kreis Birkenfeld. Auf den zweiten Blick war die Anklage dann doch ungewöhnlich: Einerseits wegen der Höhe der Beute, immerhin rund 11.000 Euro, die aus einem Stahlschrank gestohlen wurden, andererseits wegen der Dreistigkeit, bei laufendem Betrieb nachts in ein Altersheim am Stadtrand Idar-Obersteins einzusteigen.