Der Impfbus machte am Montag auf Initiative der beiden Ortsbürgermeister von Frauenberg und Sonnenberg-Winnenberg Station bei der Firma Stephan. Insgesamt nutzten 136 Impfwillige (davon erhielten 15 den ersten Piks) das Angebot, sich in der Zeit von 9 bis 17 Uhr impfen zu lassen. Am Vormittag hatte das Impfteam viel Andrang durch die Mitarbeiter der Firma Stephan, unter denen auch viele Auszubildende unter 18 Jahren waren, zu bewältigen.