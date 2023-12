Das Klinikum Idar-Oberstein geht einen weiteren Schritt in Richtung hochmoderne Operationstechnik: Seit einigen Wochen wird in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und minimal-invasiver Chirurgie mit Roboterunterstützung operiert. Das Senhance-System der Firma Asensus unterstützt die Operateure in vielerlei Hinsicht. Chefarzt Dr. Christos Zigouris ist nach einigen Wochen völlig überzeugt: „Das System hilft uns, deutlich schonender zu operieren.“