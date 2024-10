Plus Birkenfeld

Ideen vorgestellt: So könnte die Birkenfelder Saarstraße in ferner Zukunft aussehen

i Mit vielen Ideen beteiligten sich die Birkenfelder an der Neugestaltung ihrer Saarstraße. Foto: Niels Heudtlaß

Bereits seit geraumer Zeit ist die Saarstraße immer wieder Thema in Birkenfeld. Der Grund ist das laut Anwohnern zu hohe Verkehrsaufkommen in der Straße. Im Jahr 2023 wurde die ehemalige Bundesstraße in die Hand der Stadt zurückgeführt. Die Stadt führte dann gemeinsam mit dem Ordnungsamt der VG Birkenfeld eine Tempo-30-Zone sowie ein Lkw-Verbot für die Saarstraße ein. Eine Maßnahme, die die Situation nach Auskunft einiger Anlieger nur bedingt verbessert habe.