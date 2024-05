Idar-Obersteiner Vereine können sich über Zuschüsse freuen: Sportausschuss beschließt Förderrichtlinien

Sportreferent Armin Vogt gab in der Sitzung eine Übersicht über kommende Termine: Der 35. Idar-Obersteiner Altstadtlauf findet am Samstag, 29. Juni, statt – hierfür werden noch Helfer und Ordner aus Reihen der Vereine gesucht.

Für den Tag des Sportabzeichens (voraussichtlich auf der Sportanlage Bein in Weierbach) gibt es noch keinen festen Termin. Die Hallenfußballstadtmeisterschaften 2025 sollen am 11. und 18. Januar stattfinden. OB Frank Frühauf verwies auf den Ehrenamtstag am Samstag, 1. Juni, ab 17 Uhr in der Messe Idar-Oberstein. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl jedoch auf 500 Personen begrenzt. Daher ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich: ehrenamt@idar-oberstein.de sc