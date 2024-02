Idar-Obersteiner Stadtrat: Sabine Brunk verlässt CDU-Fraktion

Mit einem Paukenschlag begann die Sitzung des Idar-Obersteiner Stadtrats am Mittwochabend: Sabine Brunk (CDU) ist mit sofortiger Wirkung aus der CDU-Fraktion ausgetreten. Sie wird bis zum Ende der laufenden Periode – also bis zur Kommunalwahl im Juni – als fraktionsloses Mitglied des Stadtrats agieren und an allen Ausschuss- und Stadtratssitzungen teilnehmen, wie sie in einer Mitteilung zu Beginn des öffentlichen Teils der Sitzung erläuterte.