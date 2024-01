Plus Idar-Oberstein Idar-Obersteiner Industriedenkmal: Filme zeigen die Faszination Bengel Ein arbeits- und ereignisreiches Jahr liegt hinter der Stiftung „Industriedenkmal Jakob Bengel“ und dem Förderverein „Freundeskreis Jakob Bengel“. Die Verantwortlichen möchten den Schwung mit ins neue Jahr nehmen will. Dafür stehen bereits mehrere bemerkenswerte Projekte in den Startlöchern. Von Stefan Conradt

Am 3. Januar ging die neue Homepage online. Dank einer Förderzuwendung der LAG Erbeskopf (Bundes- und EU-Mittel für den ländlichen Raum) konnte der Auftrag für den Relaunch der an sich sehr guten und viel gelobten Web-Seite www.jakob-bengel.de an die Idarer Firma formkomplex vergeben werden. Hauptziel war es, die Seite „responsiv“ ...