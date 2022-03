Wie in vielen Gemeinden ist auch in Hottenbach in den vergangenen beiden Jahrzehnten die Einwohnerzahl gesunken. Unter dem Zeichen großer Investitionen stehen die Haushalte 2022 und 2023, die Verwaltungsmitarbeiterin Sandra Schneberger-Schwinn den Ratsmitgliedern und zwei Zuhörern in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates sehr anschaulich präsentierte.