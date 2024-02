Ein schon mehr als 20 Jahre andauernder großflächiger Leerstand in Oberstein soll bald der Vergangenheit angehören: Geschäftsführer Jörg Haferkorn, der bereits das frühere Modehaus Bärtels in der Oberstein Fußgängerzone saniert hat, will jetzt mit seiner in Idar-Oberstein ansässigen Caratum GmbH die verwaisten Gebäude der ehemaligen Hohl-Kaserne in großem Stil wiederbeleben.