Plus Hettenrodt Hexenrock in Hettenrodt: Wie ein Dorffestival Musikstars in den Hunsrück lockt Von Niels Heudtlaß i Der Hexenrock in Hettenrodt lockt regelmäßig weit über 1000 Besucher in das Zelt auf dem Hettenrodter Sportgelände. Foto: Stefan Tatsch Die Hexen rocken in Hettenrodt wieder am 30. April. Damit alles gelingt, packt das ganze Dorf mit an. Lesezeit: 4 Minuten

Stille liegt über dem Fußballfeld an der Hohlstraße 16 in Hettenrodt. Rechts neben dem Rasen, auf dem meist die Fußballer des TV 1890 Hettenrodt trainieren, befindet sich ein mit rotem Granulat belegter Aschenplatz. Ein gewöhnliches Sportgelände. Doch der erste Eindruck trügt. Denn einmal im Jahr, am 30. Apri, bringen in ...