Heimbacher Rat plant einen Ruhehain – Projekt soll in Eigenleistung entstehen

Von Benjamin Werle

i Mit einem Ruhehain sollen auf dem Friedhof in Heimbach bald weitere Bestattungsmöglichkeiten entstehen. Laut Ortschef Jürgen Saar werde es am Platz nicht scheitern. Foto: Benjamin Werle

Mit der Anlegung eines Ruhehains auf dem örtlichen Friedhof beschäftigte sich der Rat in seiner jüngsten Sitzung. Es wäre ein Projekt, das die Kommune in Eigenleistung stemmen könnte, sagte Ortsbürgermeister Jürgen Saar. An Platz mangele es nicht, und eine geeignete Fläche sei schon in Aussicht, fuhr das Gemeindeoberhaupt fort.